Longest War in History: ବିଶ୍ବରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ; ୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହୋଇଥିଲା ଲଢେଇ…
୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଥରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହା ବନ୍ଦ ହେବାରେ ନାଁ ଧରୁନି। ତେବେ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଇତିହାସ ଏମିତି କିଛି ଯୁଦ୍ଧର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି ଯାହାକି ୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା।
ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ: ଏହା 711 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1492 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, କିମ୍ବା 781 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷ ଆଇବେରିଆନ୍ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଘଟିଥିଲା। ଏଠାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୁର୍ସ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ମୁସଲିମ୍ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁସଲିମ୍ ସୈନ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି, କାଷ୍ଟିଲ୍, ଆରାଗୋନ୍ ଏବଂ ଲିଓନ୍ ଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫେରି ପାଇଲେ। ଶେଷରେ 1492 ମସିହାରେ ଗ୍ରାନାଡାର ପତନ ସହିତ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା।
ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଲଢେଇ: ଆଉ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ରୋମାନ-ପାରସ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହା ପ୍ରାୟ 681 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, 54 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ରମାଗତ ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପରେ ବାଇଜାଣ୍ଟାଇନ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ପାର୍ଥିୟାନ୍ ଏବଂ ସାସାନିଆନ୍ ରାଜବଂଶ ସମେତ କ୍ରମାଗତ ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା।
ବାଇଜାଣ୍ଟାଇନ୍-ଅଟୋମାନ ଯୁଦ୍ଧ: ବାଇଜାଣ୍ଟାଇନ୍-ଅଟୋମାନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ 214 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, 1265 ରୁ 1479 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲଢେଇ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବାଇଜାଣ୍ଟାଇନ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କ୍ରମାଗତ ପତନ ଏବଂ ବାଇଜାଣ୍ଟାଇନ୍ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ: ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ ୧୩୩୭ ରୁ ୧୪୫୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧୬ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ଫ୍ରାନ୍ସ ସିଂହାସନ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଦାବି ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷକୁ ଫ୍ରାନ୍ସଦେଶ ଇଂରାଜୀ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।