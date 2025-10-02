ଦିପାବଳୀରେ ନୂଆ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ଏମିତି କଲେ ଦାମୀ କାର୍ ବି ଶସ୍ତାରେ କିଣିପାରିବେ
ଆପଣାନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିପ୍ସ ଶସ୍ତାରେ କିଣନ୍ତୁ କାର୍।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଦୀପାବଳି କେବଳ ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ପର୍ବ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର ଏବଂ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଏକ ନୂତନ କାର କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଟିପ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଅଫରର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ: ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଟୋମେକରମାନେ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ନଗଦ ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ଏବଂ ଲୟାଲ୍ଟି ବୋନସ୍।
କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାଗଣା ଆସେସୋରିଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା ସେବା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଫରଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଗ୍ରାହକମାନେ ୨୦,୦୦୦ରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।
ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍: ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ କାର୍ କ୍ରୟ ଡିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଡିଲରସିପ୍ ତୁଳନାରେ କମ୍। ତେଣୁ କ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଅଛି, ତେବେ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
ଦୀପାବଳି ଋତୁରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।
ଋଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା: ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଋଣ ନିଅନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏନବିଏଫସିଗୁଡ଼ିକ ଦୀପାବଳିରେ କମ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଏମଆଇ ଅବଧି ପରି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଫରଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସୁଧ ହାରରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ।
ଡିଲରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ: ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଅଫରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଆପଣ ମାଗଣା କାର ଆସେସୋରିଜ୍, ମାଗଣା ବୀମା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ଭିସିଂ ଅଫର ଭଳି ଅଧିକ ରିହାତି ପାଇବା ପାଇଁ ଡିଲରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।
ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଷ୍ଟକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ: ଦୀପାବଳି ପରେ, ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଡିଲରମାନେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟକ୍ ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୨୦୨୫ ବଦଳରେ ୨୦୨୪ ମଡେଲର କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦିଓ ମଡେଲ ସମାନ ରହିଥାଏ, ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।
ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର ବୁକିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ଡିଲ୍ ମିଳିଥାଏ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୁକିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।