ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କଙ୍କାଳ ବୋହିବା କଣ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ? ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
୧୩୧ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ୧୩୧ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (Delimitation) ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାରକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବ।
କଙ୍କାଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା: ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାର ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଙ୍କାଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଆଯିବା ଘଟଣାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। “ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଲଜ୍ଜାରେ ନଇଁ ଯାଇଛି,” ବୋଲି କହିବା ସହ ସେ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ଥାଣୁତା ଓ ସରକାରଙ୍କ ସଂବେଦନହୀନତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ ଓ ବିବିସି ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଘଟିବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିଜେପିର ‘କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା’: ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରୁ ୩୩% ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୫୦% ସଂରକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ସରକାର ହିଁ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ସଂସଦରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (Delimitation) ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସେ ବିଜେପିର ଏକ ଚାଲ୍ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନେଇ ବିଜେପି କେବଳ ‘କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା’ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ବୋଲି ସେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍: ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ପ୍ରତି ବିପଦ:ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ କରାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ନକରିବା, ତେବେ ଇତିହାସ ଆମକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ। ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ଏହି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ସେ ସରକାରଙ୍କୁ “ନାରେଟିଭ୍ ଓ ଅପ୍ଟିକ୍ସ” (କେବଳ ପ୍ରଚାର ଓ ଚିତ୍ର) ର ସରକାର ବୋଲି କହିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭୁଆଁ ବୁଲାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।