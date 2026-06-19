ତିନି ମାସ ହେବ ଭତ୍ତାରୁ ବଂଚିତ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ, କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନବୀନ

୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ହେବ ଭତ୍ତା ମିଳିନଥିବାରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ।

By Shiv Sankar Singh

ଓଡ଼ିଶା : ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ହେବ ଭତ୍ତା ମିଳିନଥିବାରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଚଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ଭତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ବାରା ଅସହାୟ ନାଗରିକମାନେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଏବଂ ଭୋକଉପାସର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମହିଳା ଭତ୍ତା ନପାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ରିପୋର୍ଟକୁ ସେ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିବା ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।

ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଏହି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ଏହାକୁ ସେ ଶାସନର ଏକ ବଡ଼ ଅବହେଳା ଓ ବିଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟନାୟକ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି “ଜନ ସେବା ଦିବସ” ମଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏହି ଜନହିତକର ମଡେଲ୍‌ ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ, ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ବାକି ଥିବା ଭତ୍ତା ମାନୁଆଲ୍ (ହାତେ ହାତେ) ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଭତ୍ତାଭୋଗୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସହ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ବିଳମ୍ବ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଶୋଧ, ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଘନ…

ଘର କିଣିବା ହେବ ଆହୁରି ସହଜ, PMAY-U 2.0 ପାଇଁ…

୪ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ…

NEET ରି-ଏଗ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ କୋଡ ଲାଗୁ, NTA…

1 of 29,564