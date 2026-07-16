ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଲେ ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା

ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ ଗହଳୀ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ପୁରୀ: ଭାବର ଠାକୁର କାଳିଆ ସାଆଁନ୍ତ। ଆଜି ବୋଧହୁଏ ରାଗିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଗଲେନାହିଁ। ମାତ୍ର ହାତେ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଳା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ଆଜି ରାତି ସାରା ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରହିବେ। ହେଲେ ବଡ଼ଭାଇ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ର ବୋଧହୁଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାଳିଆ ସାଆଁନ୍ତୁଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାର୍କେଟ ଛକରେ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ‘ତାଳଧ୍ବଜ’ ଓ ମରିଚିକୋଟ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ‘ଦର୍ପଦଳନ’ ଅଟକି ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ରଥଟଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସାଢ଼େ ୯ଟାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଥ ଟଣା। ଦିନ ତମାମ ରଥ ଟଣାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବହଣ୍ଡି ବିଜେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ। ତା’ପରେ ଆସିଥିଲେ ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର। ସେବାୟତଙ୍କ ଗହଣରେ ବଡ଼ଠାକୁର ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ର ଓ ସବା ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣୀ କାଳିଆ ସାଆଁନ୍ତ। ଝିପି ଝିପି ମେଘରେ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନୀ ଓ କୋଳାହଳ ଭିତରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ହଲି ହଲି ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ‘ନନ୍ଦିଘୋଷ’ ରଥରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ…

ସାବଧାନ! ଆପଣ ବି କ’ଣ ରାତିରେ କପଡ଼ା…

ତିନିଠାକୁର ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆସିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରୀତୀନୀତି ଅନୁସାରେ ତିନି ରଥରେ କରିଥିଲେ ଛେରା ପହଁରା। ଛେରାପହଁରା ନୀତି ସରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥ ଟଣା ପର୍ବ।

ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି କୋଟିକୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ଠାକୁରଙ୍କ ‘ତାଳଧ୍ୱଜ’ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତା’ପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ‘ଦର୍ପଦଳନ’ ରଥକୁ ଭାବରେ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଓ ସେବାୟତ। ହେଲେ କାଳିଆ ସାଆଁନ୍ତଙ୍କ ‘ନନ୍ଦିଘୋଷ’ ରଥ ଟାଣା ଆମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗାମୀ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହାତେ ଗଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକିଗଲେ ଠାକୁର ରାଜା।

୨ ମୃତ, ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ: ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ଗହଳୀ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ ଗହଳୀ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ…

ସାବଧାନ! ଆପଣ ବି କ’ଣ ରାତିରେ କପଡ଼ା…

ସତରେ କ’ଣ ହରିଣର ପେଟରେ ଥାଏ କସ୍ତୁରୀ,…

୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେନି ଭାରତର ଏହି…

1 of 14,597