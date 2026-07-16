ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ: ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ‘ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ’ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରୀ
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ, ମହାସମାରୋହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରା।
ପୁରୀ: ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ତିନୋଟି ବିଶାଳ ରଥରେ ବସି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଏହି ପବିତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆଜି ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ଏହି ୯ ଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପୁରୀ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।