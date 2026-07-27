ରଥରୁ ଚୋରି ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ନେବାକୁ ଆସି କାଳିଆକୁ ନେଇଗଲେ ଚୋର
ହଠାତ୍ ରଥରୁ ଉଭେଇ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ।
ବରଗଡ଼: ହଠାତ୍ ରଥରୁ ଉଭାନ୍ ହୋଇଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପଡ଼ିଗଲା ହା ହା କାର। ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷୋଭ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବରଗଡ଼ ହାଟପଦା ରଥପଡ଼ିଆରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା।
କୁହାଯାଉଛି ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରି ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଚୋର। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ରଥ ଉପରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚୋରି କରିନେବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରବିବାର ଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ରଥ ମେଳଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏହି ଚୋରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭବ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ତଳିପଡ଼ା ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ା ଏବଂ କଲେଜ ରୋଡ୍ର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିବା ରଥଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଟପଦାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ପରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ରଥମେଳଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ରୋଡ ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପାଖରେ ପ୍ରାଚୀନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସମଗ୍ର ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ଆତଙ୍କ ଓ ଚିନ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ସେବାୟତମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସାହସିକ ଚୋରି ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚୋରି କେବଳ ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ପ୍ରତି ଆଘାତ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରଥପଡ଼ିଆ ମେଳାର ପରିବେଶରେ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତିର ଭାବ ରହିଛି, କାରଣ ଗାଏବ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭକ୍ତି ଓ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଏହି ଘଟଣା ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି