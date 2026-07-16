ରଥ ନୁହେଁ, ଡଙ୍ଗାରେ ହେଉଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାତ୍ରା! ଖୋଲିଲା ୭୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟ
ଆଇଆଇଟି ଖଡଗପୁର ଗବେଷଣା ୭୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ।
ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ତିନି ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସିଧାସଳଖ ମାଉସୀ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା?
ଏହା ପଛରେ କାରଣ ଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ, ଯାହା ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ନଦୀର ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସରଧା ବାଲି, ମାଳିନୀ ନଦୀ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଉଥିଲା:
ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ପରିଚିତ ରାସ୍ତାଟି ପୂର୍ବରୁ ମାଳିନୀ ନଦୀର ଗତିପଥ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ନଦୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା।
ଏହି କାରଣରୁ, ସେହି ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ରଥରେ ମାଳିନୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର କରାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ରଥ ବିପରୀତ କୂଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଉଥିଲା; ଦେବତାମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଚଢ଼ିବେ। ଏହିପରି, ମୋଟ ଛଅଟି ରଥ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେଉଥିଲା।
ରାଣୀ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗୁଁ ପରମ୍ପରା ବଦଳିଗଲା:
ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଜପତି ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ଶାରଦା ଦେବୀ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସିଧାସଳଖ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଏହାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଦେଶ ଭାବରେ ଦେଖି, ରାଣୀ ମାଳିନୀ ନଦୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜକୋଷ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନ ଥିଲା, ପୁରୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ।
ଲୋକମାନେ ନିଜ ହାତରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ବାଲି ବୋହି ନଦୀର ମୁହଁ ପୂରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ପରେ ନଦୀର ଗତିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଘଟଣାର ସ୍ମୃତିରେ, ବିଶାଳ ବାଲୁକାମୟ ବିସ୍ତାରକୁ ସରଧା ବାଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସରଧାକୁ ରାଣୀଙ୍କ ନାମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ତିନୋଟି ରଥ ସହିତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀକୁ ସମର୍ଥନ କରେ କି:
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟତୀତ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୦ ମସିହାରେ, IIT ଖଡଗପୁରର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଭୂଭୌତିକ ବିଭାଗର ଗବେଷକମାନେ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗବେଷଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବଡ ଦାଣ୍ଡ ତଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା।
ଗବେଷକମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନେଟ୍ରେଟିଂ ରାଡାର (GPR) ଏବଂ ପାଲିଓ-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପାଲିଓ-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀର ଗତିପଥକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଭୂତଳରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି।
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ତଳେ ପ୍ରାୟ ୧୨୮ ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଏକ ଶୁଖିଲା ନଦୀ ନାଳର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ମୃତ୍ତିକା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆହୁରି ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେଠାରେ ମିଳିଥିବା ବାଲି ସାଧାରଣ ନଦୀ ବାଲି ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଲିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।
ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ଯୋଡିଛନ୍ତି ଯେ ନଦୀ ନାଳ କୌଣସି ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରି କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଇପାରେ।
ହେଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଭୂ-ଆକୃତିଗତ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଲୋକକଥାର କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ। ଉଭୟକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୁଝିବା ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଇତିହାସର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସଙ୍ଗମ:
ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ସରଧା ବାଲି ଏବଂ ମାଳିନୀ ନଦୀର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏହି ଐତିହ୍ୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିମାଣ ଯୋଡିଥାଏ।
ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ରାଣୀ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ଭକ୍ତିର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି କାରଣରୁ ସରଧା ବାଲିକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାଲିର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ, ଇତିହାସ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ସଙ୍ଗମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡିତ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି।