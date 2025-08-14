ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଭୋଗ, ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ଭଗବାନ
ଦିନକ ପରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ଥର ଏହି ତିଥି ୧୬ ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ଜନ୍ମ ପରେ ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ପରେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଦ୍ଧି ବିଦ୍ଧାନ ସହିତ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭୋଗରୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ ହେଉଛି ଲହୁଣୀ। ଏହ ବ୍ୟକ୍ତିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।
ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ବାଲ୍ୟଲୀଳାରେ ଆଧାରିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ’ଣ।
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଖନ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେ ଅନେକ ଘରୁ ମାଖନ ଓ ମିଶ୍ରି ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଖନ ଚୋର ମଧ୍ୟ ଡାକୁଥିଲେ।
କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଘିଅ, ଦହି ଏବଂ ଚିନିରୁ ତିଆରି ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଫଳ
ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ, ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ରଖିନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ କଦଳୀ, ସେଓ, ଡାଳିମ୍ବ, ଗୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ପାଞ୍ଜିରି
କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କିମ୍ବା ରାମ ନବମୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଜିରି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପାଞ୍ଜିରି ଅର୍ପଣ କରିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ।
କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଘରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବରଫି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ଏଥିରେ, କଖାରୁ, ଖୋୟା, ବାଦାମ, ତିଲ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପାଗ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ପାଗକୁ ମିଠା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଭୋଗରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀର ତିଆରି ମିଠା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ୫୬ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଆପଣ ବେସନ ଲଡୁ, ଖୀର, ଗୁଡ଼ ଚଣା, ପେଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବେ।