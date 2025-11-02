ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଝିଅ କିଏ ? ଯାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସ୍ବୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି । ଜଣେ ଯମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶନି । ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ରାଧାକାନ୍ତ ବାତ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ଆସନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଜଡିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଜାଣିବା।
-ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ (ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କୀ ଆରତୀ)ଙ୍କ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାମ କାଳିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଭଦ୍ରା ଥିଲା। କାଳିନ୍ଦୀ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ବଭାବର ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ବାଭାବ ଉଗ୍ର ଥିଲେ। ଥରେ, କାଳିନ୍ଦୀ ପୃଥିବି ଲୋକ ଯାଇ ତପ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
-ତାଙ୍କ ଝିଅର କଥା ଶୁଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରଜ ଧାମ ଯାଇ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କାଳିନ୍ଦୀ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ କାଳିନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
-ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଲୀଳା କଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ବାସୁଦେବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ଟୋକେଇରେ ରଖି ଗୋକୁଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାସୁଦେବ ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ କାଳିନ୍ଦୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
-କୁହାଯାଏ ଯେ କାଳିନ୍ଦୀ ନଦୀ ପରେ ଯମୁନା ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯମୁନା କୂଳରେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ରଜ ମଣ୍ଡଳ ଛାଡିଥିଲେ। କାଳିନ୍ଦୀ, କିମ୍ବା ଯମୁନା, ତା’ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ।
-ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରଜ ଧାମକୁ ଫେରିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ନଦୀରେ କାଳିନ୍ଦୀଙ୍କପ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ସେତେବେଳେ କାଳିନ୍ଦୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି।
-ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଲେ। ତା’ପରେ, ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ (ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର) ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି କାଲିନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କଠାରୁ କାଳିନ୍ଦୀଙ୍କ ହାତ ମାଗିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳିନ୍ଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
-କାଳିନ୍ଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯମୁନା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ କେବଳ ବ୍ରଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବ୍ରଜବାସୀ ଯମୁନାଙ୍କୁ ମାତା ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରନ୍ତି।
-ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଠ ପାଟାରଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯମୁନା ଜଣେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାତା ଯମୁନାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି।
ତେବେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଏହିପରି ବିବାହ କରିଥିଲେ।