ଭଗବାନ ରାମ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୧ ବର୍ଷ ୧୧ ମାସ ୧୧ ଦିନର ବନବାସ କାଟିଥିଲେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ବିଶେଷତ୍ୱ

ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ବନବାସର କାହାଣୀ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାମାୟଣ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ, ଚିତ୍ରକୂଟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଶାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ରାମ, ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କର ୧୪ ବର୍ଷର ବନବାସର ପ୍ରାୟ ୧୧.୫ ବର୍ଷ ବିତାଇଥିଲେ।

ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଚିତ୍ରକୂଟ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ଏକ ଚମତ୍କାର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ ହୋଇ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।

ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଭୂମି:

ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଚିତ୍ରକୂଟର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଭଗବାନ ରାମ ତାଙ୍କର ବନବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦିବ୍ୟ ଭୂମି ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ।

ଏହିଠାରେ ଅଗଣିତ ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏଠାରେ ୧୧ ବର୍ଷ, ୧୧ ମାସ ଏବଂ ୧୧ ଦିନ ବନବାସ ବିତାଇଥିଲେ।

ଭରତ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ଐତିହାସିକ ମିଳନ:

ରାମାୟଣର ସବୁଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭରତ ମିଲାପ, ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହିଠାରେ ଭରତ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି ସିଂହାସନ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକୁ ସବୁଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା ଭରତ ମିଲାପ ମନ୍ଦିର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘଟଣାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରେ।

ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ:

ଚିତ୍ରକୂଟ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳାର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସମୟରେ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକ ତପସ୍ୱୀ, ଋଷି ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଏହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ସବୁଜିମା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଖୋଜୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।

ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ:

ଚିତ୍ରକୂଟ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ସ୍ଥଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପବିତ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ରାମ ଘାଟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ସୀତା ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ।

ନିକଟରେ ଜାନକୀ କୁଣ୍ଡ, ସତୀ ଅନସୂୟା ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଆଶ୍ରମ ହଜାର ହଜାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ରହଣି ସମୟରେ, ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ରହୁଥିବା ଋଷିମାନଙ୍କଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପରିବେଶ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆକାର ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଚିତ୍ରକୂଟକୁ କେବଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାସନରେ ଏକ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା।

