ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏକାଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଦେବତା ଏବଂ ରାକ୍ଷସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ

ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ରାହୁ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହାର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମାପ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ।

ଏହି ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାଉରି ଗଡ଼ୱାଲ ଜିଲ୍ଲାର ପାଇଥାନି ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ରାହୁ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ରାହୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ।

ରାହୁକୁ ଏକ ପାପ ଗ୍ରହ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ; କିନ୍ତୁ, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ।

ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ, ମନ୍ଦିରଟି ପୁରା ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛି। ଏହି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଥା ଦେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କୁ ଏକାଠି ପୂଜା କରାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା।

ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ଜଡିତ କାହାଣୀ:

ଏହି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହିତ ଜଡିତ। ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଦେବତା ଏବଂ ରାକ୍ଷସମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବା ପରେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ବେଶରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଭାନୁ ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କ ଏହି କୌଶଳ ଦେଖିଥିଲେ।

ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ପଶିଗଲେ ଏବଂ ଅମୃତ ଗ୍ରାସ କଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମୁକ୍ତ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଭାନୁଙ୍କ କଟା ମୁଣ୍ଡ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା।

ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଭାନୁ କିମ୍ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ରାହୁ ଅମୃତ ଗ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ରାହୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ରାହୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଏ:

ପୈଠାଣୀର ରାହୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ରାହୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏଠାରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଜଡିତ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହୁଏ।

ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ।

