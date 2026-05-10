୩୦ ହଜାର କୋଟିର କ୍ଷତି, ଏହି ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର !

ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି: ଦେଶରେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ୍ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବଢ଼ିପାରେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମେ ୧୫ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ କ’ଣ।

By Priyanka Das

Petrol-Diesel Price Hike : ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିଗତ ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଦରରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

‘ବିଜନେସ ଟୁଡେ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ମେ ୧୫ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ (Crude Oil) ମୂଲ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ତେଲ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୦ ଡଲାର ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୨୬ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମହଙ୍ଗା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ) ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଦେଶର ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ (OMCs) ଯଥା Indian Oil, BPCL ଏବଂ HPCL କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରର ବୋଝ ନିଜେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ‘ଅଣ୍ଡର-ରିକଭରି’ କୁହାଯାଏ।

ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୪ ରୁ ୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ୪୦ ରୁ ୫୦ ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ୨୦୨୨ ପରଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ଅଧିକ ସହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।

ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ସ୍ଥିତି

ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଜାଳେଣି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବାଂଲାଦେଶରେ ରାସନିଂ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଆସିଛି।

ହର୍ମୁଜ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ଚାପ

ସରକାର ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି କମାଇଲେ ଏବଂ ରୁଷ, ଆମେରିକା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ନୂଆ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ କଚ୍ଚା ତେଲ ଆମଦାନୀ କରି ଯୋଗାଣକୁ ସ୍ଵାଭାବିକ ରଖିଲେ। ଏପରିକି ଆମର ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ କ୍ଷମତାର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ହର୍ମୁଜ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚାପ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

 

