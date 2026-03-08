ପୁଣି ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ; ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳେ ଖେଳିଗଲା ଆତଙ୍କ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ!
ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଇରାନ-ଆମେରିକା ଲଢେଇ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ଦୂତାବାସକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଟାକ କରୁଛି ଇରାନ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନରୱେର ଓସ୍ଲୋରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଇରାନୀ ଆର୍ମୀ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଯଦିଓ ସେତେ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ମାତ୍ର ଏହା ଆମେରିକାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ଭଳି ପ୍ରତିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଅନ୍ଯ ଏକ ଦୁତାବାସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଇରାନୀ ସେନା। ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଓସ୍ଲୋରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆହତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଓସ୍ଲୋ ପୋଲିସ କହିଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି ୧ଟାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଇରାନ ଆଡୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତନାଘନା ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ବିସ୍ଫୋରଣ ଦୂତାବାସର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ହୋଇଥିଲା। “ପ୍ରାୟ 1:00 ଟାରେ ଆମେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲୁ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କଲୁ ଯେ ଆମେରିକା ଦୂତାବାସରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ।
“ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କ୍ଷତିର ପ୍ରକାର, ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ଏବଂ ସମାନ ବିବରଣୀ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି କଥା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବୁ ନାହିଁ,” କାରଣ “ଏହା ତଦନ୍ତର ବହୁତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ”, ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛି କି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଇରାନୀ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଏଣୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା।