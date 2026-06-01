ଛାଡପତ୍ର ପରେ ପ୍ରେମ, ବାହାଘର ପାଇଁ ଜିଦ୍, ଆଉ ତା’ପରେ… ନୀଳ ଡ୍ରମ ଭିତରେ ମୃତ ଦେହ
ଶେଷ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଧରାଇଦେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୁଣି ନୀଳ ଡ୍ରମ ଆଉ ପୁଣି ହତ୍ୟା। ହେଲେ ଏଥର ଘଟଣା ଟିକିଏ ଅଲଗା କ’ଣ, ସବୁଥର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ହେଲେ ଏଥର ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ମେ ୨୬ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବର ପଟିଆଲାର ସରହଦ ବାଇପାସରେ ଥିବା ଡିସିଡବ୍ରିଜ୍ ନିକଟର ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ ମିଳିବା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଏହି ଡ୍ରମ୍ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଝିଅଟି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଶେଷରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଛି।
ମୃତଦେହଟି ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ନେହାର ଥିଲା। ନେହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବିରାଟ ତାଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପଳାଇବାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ମୂଳତଃ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଜୌନପୁରରୁ ଆସିଥିବା ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ପଟିଆଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୃତ ନେହା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇ ନିଜ ବାପଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବଜାରରେ ବିରାଟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚରେ ରହୁଥିବା ବିରାଟ ପଟିଆଲାରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ବିରାଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପିଲା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା।
ବିବାହ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଲଟିଛି:
ନେହା ବିରାଟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାପ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ମେ ୨୫ ରାତିରେ ବିରାଟ ନେହାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଡକାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଉଗ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବିରାଟ ଆଗ୍ରହୀ ଭାବରେ ନେହାଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ନଥିଲେ।
୧୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଡ୍ରମ କିଣି ଶବକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଲଗାଇଲା:
ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବିରାଟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ। ସେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ନୀଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରମ୍ କିଣିଥିଲେ।
ରୁମକୁ ଫେରି ସେ ନେହାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ରଖି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସେ ଏକ ଇ-ରିକ୍ସା ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ବିରାଟ ତା’ପରେ ଡ୍ରମ୍ଟିକୁ ଏକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଥିବା ନିର୍ଜନ ବୁଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଖୋଳିଲେ ଡ୍ରମ:
୨୬ ମଇ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଶଙ୍କର ଅଳିଆ ସଫା କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଡ୍ରମ୍ ଦେଖି ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା।
ସେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଏସ୍ପି ସିଟି ପାଲବିନ୍ଦର ସିଂହ ଚିମା ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରି ନ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ନେହା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ।
ଶେଷ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ବହରାଇଚ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଘେରାବନ୍ଦୀ:
ନେହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ରେକର୍ଡ (ସିଡିଆର୍) ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିରାଟଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଯେ ବିରାଟ ପଟିଆଲାରୁ ଏକ ବସ୍ ଧରି ତାଙ୍କ ଘର ଜିଲ୍ଲା ବହରାଇଚ୍ (ୟୁପି)କୁ ପଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖସିଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ପୋଲିସ ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।