ବାହାଘରର ୧୦ ଦିନ ପରେ ପ୍ରେମିକ ସହ ଗଛରେ ଝୁଲିପଡ଼ିଲେ

ରୀଙ୍କି ସୋମବାର ଶାଶୂ ଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ବେଳେ କୌଣସି କାମର ବାହାନା କରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସାଥୀ ହୋଇ ଜୀଇଁବା ଓ ମରିବାର କଥା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଥୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଅଫେରା ପଥରେ…। ଏପରି ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାନ୍ଧା ଥାନାର ଗ୍ରାମୀଣୋ ଅଞ୍ଚଳର ରୀଙ୍କି(ଛଦ୍ମନାମ) ରାହୁଲ(ଛଦ୍ମନାମ)ଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ରୀଙ୍କିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ରୀଙ୍କିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାରିବାର ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ମତେ ରୀଙ୍କିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାଥୀ ହୋଇ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ।

ତେବେ ଗତ ୭ ତାରିଖରେ ରୀଙ୍କିଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହେଉଥିଲା ରୀଙ୍କିଙ୍କ ବାହାଘର। ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିବାର ଲୋକେ କରାଇଥିଲେ ବିବାହ। ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ରୀଙ୍କି। ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ସେ ଅନୁମତି ଦେବ କିଏ? ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଭାବି ନେଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ବାହାନା କରି ବାପଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଯାଥିଲେ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୀଙ୍କି ସୋମବାର ଶାଶୂ ଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ବେଳେ କୌଣସି କାମର ବାହାନା କରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଗାଁଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର ଆସିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁହେଁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଆଜି ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରୁୁ ଉଭୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

