Love Horoscope: ଆଜି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଥି ସହିତ ହୋଇପାରେ ଝଗଡା, ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡିପାରେ

ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଦିନ କଟିବ ଜାଣନ୍ତୁ

By Ankita

ଭୁବେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଷ ଚତୁର୍ଥୀ । ତେବେ ଆଜି ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଦିନ କଟିବ ଜାଣନ୍ତୁ

କର୍କଟ – ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଅସହଜ ଏବଂ ଢିଲା ଅନୁଭବ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିତିଯିବ । ତୁମେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କର ସୁନ୍ଦର ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଶିଖ ।

କନ୍ୟା- ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟା କରିବେ । କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ସମାନ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବନାହିଁ । ତୁମକୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ; ଅତ୍ୟଧିକ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ । ପ୍ରେମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଭିନବ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ।

ଧନୁ- ନିରନ୍ତର କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛ, ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛ ଏବଂ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଯାଉଛ। ତୁମର ସମୟ ନିଅ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କର, ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିବ ।

ମୀନ-ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାର ପାରସ୍ପରିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।

