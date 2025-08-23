ପାର୍ଟନର ସହ ଝଗଡ଼ା ଆସିବ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା, ଦେଖି ଚାହିଁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଲଭ ରାଶିଫଳ

ପାର୍ଟନର ସହ ଝଗଡ଼ା ଆସିବ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା, ଦେଖି ଚାହିଁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଲଭ ରାଶିଫଳ
କିଛି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ ମତାନ୍ତର।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ। ହେଲେ ଆଜି ଦିନିଟି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ, କାହା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଖରାପ।
ହେଲେ ଆଜି ଦିନଟି କିଛି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ ମତାନ୍ତର। ଦେଖି ଚାହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ କଥା। ଅତି ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା।
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦିନ ମନେ ହେଉଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସାହସିକ ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆରାମଦାୟକ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡିନର ଡେଟରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ମତଭେଦ ରହିବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ।
ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ ଏବଂ କୁତ୍ସିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବା ଉଚିତ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ : ସୁବର୍ଣ୍ଣ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା : ୭
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆପଣ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା/ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇବେ ଯିଏ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ।
ଆପଣଙ୍କର ଏକତା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହେବ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ : ଧଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା : ୫
କର୍କଟ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା/ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ କୂଟନୈତିକ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଶୈଳୀ ସହିତ ଆପୋଷ କରିବା ଉଚିତ।
ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆଜି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେବ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଠା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ : ହଳଦିଆ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା : ୩
ସିଂହ ରାଶି: ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଏବଂ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ।
ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରିବେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ : ଗୋଲାପୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା : ୬
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚାପମୁକ୍ତ ଦିନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ/ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
ପ୍ରାୟତଃ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଝଗଡ଼ା କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ମନାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ : ବାଦାମୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା : ୧୫
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ/ସାଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦିନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତିକୁ ଏଡନ୍ତୁ। ଏହା ବଦଳରେ, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ : ନୀଳ
ଲକି ନମ୍ବର : ୯
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ତୁମର ପ୍ରେମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ସାଥୀ/ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉପଭୋଗ କରିବ। ତୁମର ଉତ୍ସାହ ଅଧିକ ହେବ କିନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରିୟଙ୍କଠାରୁ ସମାନ ଆଶା କରିବା ଅନୁଚିତ ହେବ।
ଯଦି ତୁମେ ଏକ ସୁଖଦ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମର କିଛି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ : କମଳା
ଲକି ନମ୍ବର : ୨
ଧନୁ ରାଶି: ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ। ତୁମେ ତୁମର ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରିପାରିବ ଯେପରିକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଏବଂ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଉପହାର ଯାହା ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବ।
ତଥାପି, ସେ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ତୁମକୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କର, ଏବଂ ସବୁକିଛି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ : ବାଇଗଣୀ
ଲକି ନମ୍ବର : ୧୦
ମକର ରାଶି: କାମର ଚାପ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ କାରଣ ତୁମେ ତୁମର କାମ ଏବଂ ତୁମର ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ସମୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବ ନାହିଁ।
ତୁମେ ତୁମର ସାଥୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମର ଭାବନା ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଦୟାକରି ତୁମର ଚିନ୍ତାକୁ ଭଦ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କର, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ : ଲାଲ
ଲକି ନମ୍ବର : ୧୮
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ତୁମର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। ତୁମେ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ଉପରେ ରହିବ।
ତୁମର ପ୍ରିୟ/ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କର, ତାଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ନୋଟରେ ଦିନ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡିନର ଡେଟରେ ଯାଅ।ତୁମର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ : ବାଇଗଣୀ
ଲକି ନମ୍ବର : ୮
ମୀନ ରାଶି: ତୁମେ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରେମିକାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖ ଏବଂ ଥରେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ମିଳିତତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ। ବହୁତ ଭଦ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ତୁମର ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୪