ହନୁମାନଙ୍କର ବି ଥିଲେ ପ୍ରେମିକା! ଲଙ୍କା ଦହନ ବେଳେ ଏହି ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ପଡି ହୋଇଥିଲେ ବାଲ୍ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ
ରାମାୟଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ, ୟା’ଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିଲେ ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ
ଭୁବନେଶ୍ଵର: କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଶ୍ରୀରାମ, ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଏବଂ ରାବଣ ବଧ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ କାହାଣୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଦେଶରେ ରାମାୟଣର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କରଣ ରହିଛି।
ଏହିପରି ଦୁଇଟି ରାମାୟଣରେ ରାବଣଙ୍କ କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହାଛଡା, ରାବଣଙ୍କ କନ୍ୟା ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କିନ୍ତୁ, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ କିମ୍ବା ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତମାନସରେ ରାବଣଙ୍କ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ।
ରାବଣଙ୍କ କନ୍ୟାର ଉଲ୍ଲେଖ: ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାମକିଏନ୍ ରାମାୟଣ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆର ରାମକେର ରାମାୟଣରେ ରାବଣଙ୍କ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେହି ରାମାୟଣ, ରାବଣଙ୍କ ତିନି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାତଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ପୁଅ ମେଘନାଦ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଥିଲେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଧନ୍ୟମାଳିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଅତିକାୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶିରା ଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ପ୍ରହସ୍ତ, ନରାନ୍ତକ ଏବଂ ଦେବାନ୍ତକ ଥିଲେ। ଉଭୟ ରାମାୟଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସାତ ପୁଅ ବ୍ୟତୀତ ରାବଣର ସୁବର୍ଣ୍ଣମାଚ୍ଛା କିମ୍ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣମତ୍ସ୍ୟ ନାମକ ଏକ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମତ୍ସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ।
ପୂଜା ହୁଏ ସୁନା ମାଛ: ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜଳପରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣମତ୍ସ୍ୟଙ୍କ ଶରୀର ସୁନା ପରି ଝଲସୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣମାଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ “ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାଛ“। ଏହି କାରଣରୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆରେ ସୁନା ମାଛ ପୂଜା କରାଯାଏ।
ନଳ–ନୀଳଙ୍କ ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାଛର ସମ୍ପର୍କ: ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ଥାଇ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆନ ସଂସ୍କରଣ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ ରାମ ଲଙ୍କା ବିଜୟ ସମୟରେ ନଳ ଏବଂ ନୀଳଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ନଳ ଏବଂ ନୀଳ ଲଙ୍କାକୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାବଣ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁବର୍ଣ୍ଣମତ୍ସ୍ୟାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବିଫଳ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।
ପିତାଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମତ୍ସ୍ୟା ବାନର ସେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ପଥର ଏବଂ ଚଟାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।
କିପରି ହେଲା ହନୁମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ: ରାମକିଏନ୍ ଏବଂ ରାମକେର ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ,ଯେତେବେଳେ ବାନର ସେନା ଦ୍ୱାରା ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଡେଇଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପଥର ଚଟାଣ ଗୁଡିକ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି । ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ପଥର ଏବଂ ଚଟାଣ ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି।
କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମତ୍ସ୍ୟା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହନୁମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣମତ୍ସ୍ୟାଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମତ୍ସ୍ୟାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, “ଦେବୀ, ତୁମେ କିଏ?” ସୁବର୍ଣ୍ଣମତ୍ସ୍ୟା କହିଲେ ଯେ ସେ ରାବଣଙ୍କ ଝିଅ। ତା‘ପରେ ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ରାବଣର କ‘ଣ ଭୁଲ ଥିଲା। ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମତ୍ସ୍ୟା ସମସ୍ତ ପଥର ଫେରାଇ ଦେଲେ, ଏବଂ ରାମ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା।