ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ନେଇ ବସିଲା ଖାପ୍ ପଞ୍ଚାୟତ; ସହାୟତା ମାଗିଲେ ଯୁବତୀ

ଖାପ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କମଲେଶଙ୍କୁ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜରିମାନା ନଦେଲେ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଜୟପୁର: ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାରୁ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ନହେଲେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଧମକ। ଏପରି ଖବର ରାଜସ୍ଥାନ ଦୌସା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ଖାପ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏପରି ଧମକ ପାଇବା ପରେ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ପୋଲସର ସହାୟତା ମାଗିଲେ ଜଣେ ମହିଳା। ତା’ପରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।

ରାମଗଡ଼ ପଚୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଅର୍ଜୁନ ଲାଲ ମୀନାଙ୍କ ଭଣଜା କମଲେଶ ମୀନା ଜୟପୁରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ହେଲେ ସାହି ଭାଇ ସେହି ବିବାହକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ବସିଲା ଖାପ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଥିରେ ୮୪ଟି ଗାଁର ମୁଖିଆ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ବିଚାର ଚାଲିଲା। ପୀଡ଼ିତ କମଲେଶଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ଜବାବରେ କମଲେଶ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଖାପ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଥିଲା।

ଖାପ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କମଲେଶଙ୍କୁ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜରିମାନା ନଦେଲେ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ ରାଜି ନହେବାରୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାପ୍ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଣ୍ଡ ପରେ ଭିଡିଓ ଜାରି କଲେ କମଲେଶ। ଏଥିରେ ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଦର; ଯେତେ…

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା…

କମଲେଶଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ତଥା ପତ୍ନୀ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି; ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛି। ମୋତେ ଅପହରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ’ ଶାଶୁଘର ଓ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି ଯୁବତୀ ଜଣକ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି।

ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଦନଲାଲ ମୀନା କହିଛନ୍ତି; ଯୁବତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଆବେଦନପତ୍ର ମିଳିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଦର; ଯେତେ…

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା…

ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଐତିହାସିକ…

ଇସ୍ତଫା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ISRO…

1 of 18,112