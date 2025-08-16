ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର, ମୋ ଭାରିଜାକୁ ରଖିବୁ ତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେ, ତାର ଆଉ ପିଲାର ନେବି ଯତ୍ନ
ଶାଳୀ ବାଛିଲା ଭିଣୋଇକୁ ଜୀବନସାଥୀ, ସ୍ୱାମୀ ରଖିଲେ ଅଜବ ସର୍ତ।
ବିହାର: ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଅଜନବୀ’ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ। ଏଥିରେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବଦଳ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଜିକାର ସମାଜରେ ଘଟୁଛି। ଏପରି ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି।
କିନ୍ତୁ ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାରେ, ଶାଳୀ ଭିଣୋଇକୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଏ ଘଟଣା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକ ଅଦଳବଦଳର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ମାମଲାଟି ବିହାରର କାମତୌଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗାଁର। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ସନ୍ତୋଷ ନେହାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ତେଣୁ ସେ ପୁଣେରେ ରହୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଦୁଇଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ପୁଣେରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଘରକୁ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି।
ସେ ଘରକୁ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପକାଇଲା ପ୍ରଭାବ।
ନେହା ଘରେ ଏକା ରହି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପଘର କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପୂଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ।
ପୂଜା ପ୍ରବେଶ ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରବେଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି। ନେହାଙ୍କ ଯାଆସ ପ୍ରବେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇଥିଲା।
ଏଥିପାଇଁ ନେହା ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସାରା ଦିନ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ନେହାଙ୍କ ବାପଘରକୁୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ।
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ସମୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଲା। ଏବେ ଉଭୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ନେହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୋଷ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ବନସାରାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲେ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ନେହା ଥଲୱାରା ପଞ୍ଚାୟତର ସିନୁଆରା ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପୂଜାଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତି।
ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନେହାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ଏହି ନେହା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇ ସହିତ ରହିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ। ଭଉଣୀ ନେହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ – ମୁଁ ନେହାଙ୍କୁ ମୋର ସଉତୁଣୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବୁ। ପୂଜା କୁହନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତୋଷ ନେହାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରହିଯିବୁ।
ଏଠାରେ, ଯେତେବେଳେ ନେହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କହିଥିଲେ।
ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ନେହା ପ୍ରବେଶ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରବେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଉଚିତ କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ?
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପକ୍ଷ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଜବ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।