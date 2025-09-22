ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ! ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ,ନାଦିବ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ!

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି।

By Subhasmita Das

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏହି ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

୨୬ ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ୨୭ ତାରିଖ ଆଡକୁ ଓଡ଼ିଶା-ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଜଳୁଛି ଚିନି-ଚାଉଳ…

ପୁଣି ମଇଦାନରେ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହେବେ…

ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଜଳୁଛି ଚିନି-ଚାଉଳ…

ପୁଣି ମଇଦାନରେ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହେବେ…

ନବରାତ୍ରିରେ ସୁନା-ହୀରା ଉପରେ ଚମତ୍କାର ଅଫର!…

କଟିଲା ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ପତ୍ତା, 600 କୋଟିର…

1 of 12,752