ଆସୁଛି ବର୍ଷା: ଜୁନ୍ ୨୫ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ
ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୨୪ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଚଳିତ ୨୦୨୬ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୨୪ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କିମ୍ବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଓ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଏହା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।
ରାଜ୍ୟର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ସ୍ଥିତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣିପାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ।
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, କାରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଗମନ ପରଠାରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ଏହି ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଜଳାଭାବ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ।