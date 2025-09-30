Low Pressure: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ଦଶହରାକୁ ଫିକା କରିବ ବର୍ଷା, ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା

Low Pressure: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ଦଶହରାକୁ ଫିକା କରିବ ବର୍ଷା, ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର । ସନ୍ଧ୍ଯା 5ଟା 30ରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । 2 ତାରିଖ ସକାଳ ବେଳକୁ ଅବପାତ ହେବା ସମ୍ବାବନା । 3 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା-ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଭିଜି ଭିଜା ହେବ ନବମୀ, ଦଶମୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ସମେତ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ । ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ।
ସେହିଭଳି ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ । ଦଶହରାରେ ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ । ତିନି ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।