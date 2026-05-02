ଗରମରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ, ମେ’ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ…

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଡ଼ହ ଡ଼ହ ଖରାରୁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିବ ଜନଜୀବନ। କାଳବୈଶାଖୀ ପରେ ଏବେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ପରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ମେ’ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୋରକାଷ୍ଟ। ମେ’ ୧୧ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ପରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ରେ ବାଜିଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାଇରନ୍?…

୪ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଛାଡିଲାନି ୬୫ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା,…

ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଜେନିସିସର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।

କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ଖବର ଶୁଣି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ରାହା ପଶିଛି। କାରଣ ଏ ଡହ ଡହ ଖରାକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିହଉନି। ଅବଶ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣୁଛି। ହେଲେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛି।

ଆଉ ଏବେ ଲଘୁଚାପ ନାଁ ଶୁଣି ଲୋକେ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତ ସେତିକି ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଏହି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନିଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେବେ ସୂଚନା ଦେଉଛି।

ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ରେ ବାଜିଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାଇରନ୍?…

୪ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଛାଡିଲାନି ୬୫ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା,…

ହଠାତ୍ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଫୋନ୍,…

LPG କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଲା ୨ଟି ନୂଆ ନିୟମ;…

