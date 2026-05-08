ମାଡି ଆସୁଛି ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ, ୧୦ ବେଳକୁ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚିବ; ଓଡିଶାକୁ କଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ, ଜାଣନ୍ତୁ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ୧୦ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଆକଳନ । ସମୁଦ୍ର ପତନର ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି ୩୦ରୁ ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ । ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ଭୟ ବଢୁଛି। କାରଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ମିଆଁମାର ଉପକୂଳରେ ପିଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ସିଷ୍ଟମ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗର ନା ଆରବ ସାଗରରେ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରିନାହିଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯଦି ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ପତନର ତାପମାତ୍ରା ୩୦ରୁ ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯାହା ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁହାଇବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍ ଆକଳନ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଅବପାତ ହେବ କିମ୍ବା କେଉଁଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।