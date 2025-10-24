Cyclone Alert: ବଳ ଗୋଟାଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ! ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ, ଯେକୌଣସି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଛଡାଯିବ ପାଣି

ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ବଢିଲା ଭୟ। 27 ସକାଳେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ଏହି ଲଘୁଚାପ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ବଢିଲା ଭୟ। 27 ସକାଳେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ । ସୂଚନା ଦେଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । 25 ବେଳକୁ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ । 26 ବେଳକୁ ନେବ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ । 27 ସକାଳ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହି ଲଘୁଚାପ । ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 3 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ।

ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ବାତ୍ୟା । ତେବେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବାତ୍ୟା କଥା ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼େ 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା କଥା ।  ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ମହାବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ରଚିଥିଲା ତାଣ୍ଡବ।

ବର୍ଷା ଯଦି ହେବ ତେବେ ଭଞ୍ଜନଗର, ଡହ ଏବଂ ସୋରଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଯେକୌଣସି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ପାଣି ଛଡାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭଞ୍ଜନଗର, ଡହ ସେକସନ ପକ୍ଷରୁ ଧେଣ୍ଡୁରା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।

ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ମହଜୁଦ ଥିବା ବେଳେ ଡହରେ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ଅଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ମହଜୁଦ ରଖିବା ବିପଦ। ତେଣୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।

