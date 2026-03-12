LPG ନା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍? ଗ୍ଯାସ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ କେଉଁଟି ବେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା….
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ରୋଷେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଶସ୍ତା ତ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ଯାସ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ସମୟରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ଯତଃ ହଷ୍ଟେଲ ଓ ଘରଠାରୁ ଦୁରରେ ରହି ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କିଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ଯାସ ବଦଳରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ।
LPG ଅପେକ୍ଷା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଶସ୍ତା ତ: ଭାରତ ଅନ୍ଯ ଦେଶରୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ରନ୍ଧା ଗ୍ଯାସ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତ ଗ୍ଯାସ ଆମଦାନୀରେ ସାମାନ୍ଯ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଫଳରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ଯାସ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଳରେ ଗ୍ଯାସ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ଯବସାୟୀ ଏହାର ଦାମ ଦୁଇ ଗୁଣା ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେହି କେହି ଆଗରୁ ଗ୍ଯାସ କେଜି ପିଛା 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ଦୁଇ ଗୁଣା ବଢାଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି।
ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ପ୍ରାୟ 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଅନ୍ଯପଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ 115 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି।ନୋଏଡା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ପୁଣେ ଭଳି ସହରରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଲପିଜି ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଣ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି।
ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ଯାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ଯ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କୁକିଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
LPG ଓ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ: ଏକ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସହର ଏବଂ ସବସିଡି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 900 ଟଙ୍କାରୁ 1,100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ତାପର ପ୍ରାୟ 40-55% ପ୍ରକୃତରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବାକି ଅଂଶ ଆଖପାଖର ବାୟୁରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ମାତ୍ର ଯଦି ଏହାସହ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ଯକୁ ତୁଳନା କରିବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଅନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଏକ ମ୍ଯାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରିଥାଏ, ଯାହାକି ପାତ୍ରକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗରମ କରିଦିଏ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତାପ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ପ୍ରାୟ 85ରୁ 90 ପ୍ରତିଶତ ଦକ୍ଷ।
ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପରି ସମାନ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ପ୍ରାୟ 75-80 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ। ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 8 ଟଙ୍କା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କରେ ମଧ୍ୟ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 620-640 ଟଙ୍କା ହେବ, ଯାହା ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍।
ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୈନିକ ଦୁଇରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଏଲପିଜି ସବସିଡି ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପରିବାର ମାସିକ ପ୍ରାୟ 180 ଟଙ୍କାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି: IEEFAଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏଲପିଜି ସବସିଡି ନଥିଲେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୋଷେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ।
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ହାରାହାରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାର ବାର୍ଷିକ ଅଣ-ସବସିଡି ଏଲପିଜିରେ ପ୍ରାୟ 8,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଯାହା ତୁଳନାରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୋଷେଇ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାୟ 5,800 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଏଲପିଜି ସବସିଡି ପାଉଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ଯାସରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।