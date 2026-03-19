ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ଟେନସନ୍ ଖତମ୍! ଆରମ୍ଭ ହେଲା LPG ATM, ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ଭରିବ ସିଲିଣ୍ଡର; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କାମ କରେ ମେସିନ୍…
LPG ATM in Gurugram: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବୁକିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରିରେ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ LPG ATM ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି, ମାତ୍ର 2 ରୁ 3 ମିନିଟରେ ସହଜରେ ଭରିଯିବ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ATM ମେସିନ୍ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ସୋହନାର ସେକ୍ଟର-33 ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପାର୍କ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (BPCL) ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ମେସିନ୍ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ରିଫିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ।
LPG ATM ରେ ସିଲିଣ୍ଡର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ
The Times of India ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ମେସିନ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ହାଲୁକା, ସଫା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ। ମାନକ ଲୁହା ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 31 କିଲୋଗ୍ରାମ (ଗ୍ୟାସ୍ ସମେତ) ଥିବାବେଳେ, ଏହି କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ – ଫାଇବରରେ ତିଆରି – କେବଳ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ହୋଇଥାଏ, ଭିତରେ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକର ବଡି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ତରକୁ ସହଜରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ମେସିନ୍ କିପରି କାମ କରେ?
ଏହି ମେସିନ୍ରେ ଏକ ସମୟରେ 10 ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଷ୍ଟୋର କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ରେ ଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏହା ନୂତନ ସିଲିଣ୍ଡରର ସମୟସୀମାରେ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଏକ ଆଲର୍ଟ ପଠାଏ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା 24 ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଲୋକମାନେ LPG ATM କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ?
TOI ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ LPG ରିଫିଲ୍ ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଯୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ମେସିନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ବ୍ୟବହାର କରି ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଥିବା ବାରକୋଡ୍ କିମ୍ବା QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା’ପରେ UPI କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ତା’ପରେ ମେସିନ୍ ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଷ୍ଟୋର କରେ, ବଦଳରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ କେବଳ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ରିଫିଲ୍ ପାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ।