ୟେମେନ ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଲେ ୨୩ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ, ୨ ନିଖୋଜ

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଶନିବାର (୧୮ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫) ୟେମେନର ଆଡେନ୍ ଉପକୂଳରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାରେ, କାମେରୁନ୍-ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜ, MV ଫାଲକନ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ତା’ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା।

ଜାହାଜଟି ୟେମେନର ଆଡେନ୍ ବନ୍ଦରରୁ ଏଲ୍ପିଜି ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଜିବୁତି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଜାହାଜରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜାହାଜ ସାରା ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଜାହାଜରେ ଥିବା ୨୪ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜିବୁତି ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଧିକାଂଶ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ, MV ଫାଲକନ୍‌ରୁ ୨୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

ତଥାପି, ଦୁଇଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡାକ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ EUNAVFOR Aspide ତୁରନ୍ତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

MV ଫାଲକନ୍‌ରେ ମୋଟ ୨୬ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।

EUNAVFOR Aspides ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ବିବୃତ୍ତିରେ, ଆସ୍ପାଇଡ୍ସ କହିଛନ୍ତି, “ଏମଭି ଫାଲକନ୍‌ରେ ୨୬ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ୨୪ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।

ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ଜଣେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଥିଲେ। ଜାହାଜରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜିବୋଟି ବନ୍ଦରରେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ନାବିକମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି।”

ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କ’ଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ

ଏହି ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ, କାମେରୁନ୍-ପତାକାଯୁକ୍ତ ଏମଭି ଫାଲକନ୍‌ର ପ୍ରାୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ନିଖୋଜ କ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି।

