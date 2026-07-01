₹୧୮୩.୫୦ କମିଲା କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ନୂଆ ରେଟ୍?
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ଗ୍ୟାସ୍ (Non-Domestic Packed LPG) ଯୋଗାଣ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟକଣା ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲା, ତାହାକୁ ପୁଣିଥରେ ପୂର୍ବପରି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ (Commercial) LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ୧୮୩ ଟଙ୍କା ୫୦ ପଇସା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଢାବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ସେଭିଂସ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଏହି ନୂଆ ଦର ଆଜି ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ହ୍ରାସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୨,୯୩୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୩,୧୧୩ ଟଙ୍କା ୫୦ ପଇସା ଥିଲା। ତେବେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଥର କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିନାହିଁ। ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ (୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର) ଦର ପୂର୍ବଭଳି ୯୪୨ ଟଙ୍କାରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଇରାନ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ (ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ) ଦେଇ ଯାଉଥିବା ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଦେଶସାରା ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ହଠାତ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର କମିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏହି ଦର ୩,୨୩୬ ଟଙ୍କାରୁ କମି ୩,୦୫୨.୫୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତାରେ ୩,୦୮୧.୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାଟନାରେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୩,୨୨୭ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି (Export) ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସ (SAED) କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୧.୫ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ ୪ ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗତ ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୪ ଥର ବଢ଼ିଥିଲା। ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ଭାବେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୧୪୪ ଟଙ୍କା, ଏପ୍ରିଲରେ ୧୯୫.୫୦ ଟଙ୍କା, ମେ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୯୯୩ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଉ ୪୨ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ୪ ମାସରେ ମୋଟ୍ ୧,୩୭୪ ଟଙ୍କା ୫୦ ପଇସା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୬୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜୁନ୍ରେ ୨୯ ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୮୯ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଛି।