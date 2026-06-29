ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଲର୍ଟ: ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନହେଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡି, ମିଳିବନି କନେକ୍ସନ
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଲର୍ଟ: ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନହେଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡି
Gas New Rules: ଦେଶର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ‘ଇଣ୍ଡେନ୍’, ‘ଏଚ୍ପି’ ଏବଂ ‘ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍’ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏଣିକି PNG-LPG କନେକ୍ସନ ସହ ଇ-କେୱାଇସି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ୨ ଦିନର ସମୟ ରହିଛି । ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇ-କେୱାଇସି କରାଯାନଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡି ମିଳିବ ନାହିଁ ।
୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସବସିଡି ଅଟକିଯିବା ଆଶଙ୍କା
ଇଣ୍ଡେନ୍, ଏଚ୍ପି ଏବଂ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ର ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ୩୦୦ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଉପରେ ଏବେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜର ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY) ର ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ବିନା e-KYCରେ ଆପଣଙ୍କ ସବସିଡି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୩୦ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇ-କେୱାଇସି ନହୁଏ, ତେବେ ସବସିଡି ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାକି ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ।
LPG କନେକ୍ସନ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୨ ଦିନ
ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲର୍ଟ ହେଉଛି- ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଘରେ PNG କନେକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କନେକ୍ସନ ସରେଣ୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ୧ ଜୁଲାଇରୁ ଉଭୟ କନେକ୍ସନ କାଟି ଦିଆଯିବ । ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କରି କନେକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବଢ଼ିବା ସହ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେ ୨୦୨୬ ରେ LPG ସଂଶୋଧନ ଆଦେଶ ୨୦୨୬ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ । ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, PNG କନେକ୍ସନ ଥାଇ ଯଦି କେହି LPG ସରେଣ୍ଡର ନକରନ୍ତି, ତେବେ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ।
ଯଦି ଗ୍ରାହକ ନିଜେ ଯାଇ କନେକ୍ସନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଭାଉଚର ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ପୁଣି ଏଲ୍ପିଜି କନେକ୍ସନ ପାଇପାରିବେ । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା, ଯଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦେଶରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ।
କେମିତି କରିବେ ଇ-କେୱାଇସି
ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
- ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ (Indane, HP କିମ୍ବା Bharat Gas) ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗ୍-ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ‘e-KYC’ କିମ୍ବା ‘Link Aadhaar’ ଅପ୍ସନକୁ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଆଧାର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆସିଥିବା OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ଏହା ସହିତ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ UIDAI ର ‘Aadhaar FaceRD’ ଆପ୍ ଥିବା ଜରୁରୀ । ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳ ହେଲେ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଏସଏମଏସ ଚାଲିଆସିବ ।
ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଯାଇ
ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଫିସକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଇ-କେୱାଇସି କରାଇପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ପାସବୁକ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ହେବ । ସେଠାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ e-KYC ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବେ ।