ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର, ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର

ଏମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର

By Jyotirmayee Das

Free Gas Cylinder: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ସାଂସଦ ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଟନା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିଚୟପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି।

ବିହାରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବଖାଣିଲେ, ପାସ୍…

ଖେଳ କରିଦେଲା ଇରାନ; ଏଥର ହର୍ମୁଜ ନଦୀ ପାର…

ଗତକାଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସାଂସଦ ଡଗରୁଆ ବ୍ଲକରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଘଟଣାକୁ ଗଭୀର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ପୋଲିସ ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଉଛି।

ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି

ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ବିହାରରେ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ପବନ ମକା ଫସଲକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ସାଂସଦ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷକରି ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, କଟିହାର, ଆରାରିଆ ଏବଂ କିଶନଗଞ୍ଜ ଏବଂ କୋସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲର ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯାହା ମାଧେପୁରା, ସହରସା ଏବଂ ସୁପୌଲକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ମକା ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ଉପାୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।

ସୀମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ କୋସିରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି

ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଚାଷ କରନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାତ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଋଣ ପରିଶୋଧ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି। ପପୁ ଯାଦବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ଋଣ ଛାଡ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସରକାର ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବଖାଣିଲେ, ପାସ୍…

ଖେଳ କରିଦେଲା ଇରାନ; ଏଥର ହର୍ମୁଜ ନଦୀ ପାର…

ଦିନରେ ତାରା ଦେଖାଇଲାଣି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ,…

BCCIର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ଘୋଷଣା ହେବ IPL…

1 of 27,653