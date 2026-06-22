ପୁଣି ହୋଇପାରେ LPG ସଙ୍କଟ ! କତାର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକ ସାମିଲ
ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୮ ଜଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧.୪ ବିଲିୟନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୟୁବିକ ଫୁଟ।
Qatar Gas Terminal Blast : କତାରର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟର୍ମିନାଲରେ ରବିବାର (୨୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬) ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୫୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୮ ଜଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକ ସାମିଲ
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କତାରରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେଉଁ ଦେଶର କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ‘ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ‘ରାସ୍ ଲାଫାନ୍’ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏରିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ‘ବରଜାନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସପ୍ଲାଇ ଫେସିଲିଟି’ରେ ଘଟିଛି। କତାର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗ୍ୟାସ୍ ବଜାରରେ ପୁଣି ଥରେ ସଙ୍କଟ ଗଭୀର ହୋଇପାରେ।
କତାରର ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧.୪ ବିଲିୟନ ମାନକ ଘନ ଫୁଟ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। କତାର ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମାଲିକାନା ଅଧିକାର କତାରର ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ‘କତାରଏନର୍ଜି’ ପାଖରେ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ‘ଏକ୍ସନ୍ ମୋବିଲ୍’ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୫୪ ଆହତ
ୟୁଏସ୍-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍’ ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ କତାର ନିଜର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ କତାର ଏହି ଟର୍ମିନାଲକୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। କତାରର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେରିଦା ଅଲ୍ କାବି ସୋମବାର (୨୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬) ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୫୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କତାର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଦୋହାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ରାସ୍ ଲାଫାନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସିଟିରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ ରେ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଏହି କଠିନ ଓ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଭାରତର ଦୂତାବାସ ଏବଂ କତାରରେ ରହୁଥିବା ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ କତାର ସରକାର ଓ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂହତିର ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୂତାବାସ ଆହତମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୂତାବାସ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି।
ପୁଣି ହୋଇପାରେ LPG ସଙ୍କଟ !
ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (LNG) ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କତାର ଅନ୍ୟତମ। ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ (ଯେପରିକି ଜାପାନ, ସାଉଥ୍ କୋରିଆ) ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କତାରର ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କତାରରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ କତାରର ରପ୍ତାନି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।