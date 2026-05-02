୪୫ ହଜାର ଟନ୍ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ଧରି ହୋର୍ମୁଜର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ବାହାରିଲା ସୁପରଟ୍ୟାଙ୍କର!
ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବଡ଼ ତେଲ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଲ୍ପିଜି ଆମଦାନୀରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଉପଭୋକ୍ତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର। ହୋର୍ମୁଜର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ବାହାରିଲା ସୁପରଟ୍ୟାଙ୍କର ‘ସର୍ବ ଶକ୍ତି’। ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ୪୫ ହଜାର ଟନ୍ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ଧରି ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବଡ଼ ତେଲ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଲ୍ପିଜି ଆମଦାନୀରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଉପଭୋକ୍ତା। ସମ୍ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ-ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଦେଶରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ଭୀଷଣ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ବାହାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏମିତି ସମୟରେ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ଏହି ବିଶାଳ ଗ୍ୟାସ କାର୍ଗୋକୁ କିଣିଛି। ଯଦି ‘ସର୍ବ ଶକ୍ତି’ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ଏହା ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଦୂର କରିବାରେ ଏକ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭଳି କାମ କରିବ।
‘ହୋର୍ମୁଜ’ର ନାକାବନ୍ଦୀ ବିଗାଡ଼ିଲା ଖେଳ
ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ହୋର୍ମୁଜରୁ ଜାହାଜର ଚଳାଚଳ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଇରାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ା ନାକାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ଆମେରିକା। ଗତ ମାସରେ ସ୍ଥିତି ଏତେ ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଇରାନ ରାସ୍ତା ପାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜାହାଜକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୀଷଣ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କୂଟନୀତି କାମ କରିଥିଲା। ତେହେରାନ ସହିତ ହୋଇଥିବା ସଫଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ବଳରେ ଭାରତ ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ୮ଟି ଏଲପିଜି ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରିସାରିଛି।
ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଖେଳ ବଦଳାଉଛି ‘ସର୍ବ ଶକ୍ତି’?
ମାର୍ଶାଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସର ପତାକା ତଳେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ସୁପରଟ୍ୟାଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରେ ଦୁବାଇ ଉପକୂଳରେ କାର୍ଗୋ ଲୋଡ୍ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଇରାନର ଲାରକ୍ ଓ କେଶମ୍ ଦ୍ୱୀପ ଦେଇ ଓମାନ ଉପସାଗର ଆଡ଼କୁ ବଢୁଛି। ୧୦ରୁ ୧୪ ଘଣ୍ଟାର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବିପଦ କମ୍ ନୁହେଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଗନାଲ ଜାମ୍ ହେବା ବା ରାଡାରରୁ ଗାଏବ ହେବାର ଭୟ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସହ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ‘ଦେଶ ଗରିମା’କୁ ନିଜ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୁପଚାପ୍ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ନିଜର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ବଢାଇ ୫୪,୦୦୦ ଟନ୍ କରିଦେଇଛି। ସେହିପରି ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ୯୦,୦୦୦ ଟନରୁ କମାଇ ୮୦,୦୦୦ ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡିକୁ କୂଳରେ ଲଗାଇବା ଓ ଖାଲି କରିବାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।