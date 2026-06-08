ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ: କେଉଁଠି ଶସ୍ତା ଆଉ କେଉଁଠି ମହଙ୍ଗା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍‌? ଦରଦାମ୍‌ଠାରୁ ଅଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦେଶର ସ୍ଥିତି

ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ: କେଉଁଠି ଶସ୍ତା ଆଉ କେଉଁଠି ମହଙ୍ଗା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍‌?

By Jyotirmayee Das

LPG Price: ମିଡଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ସ୍ଥିତି କଣ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର କ୍ରମାଗତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟର ସାମ୍ନା କରୁଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଘୋର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ, ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଘରକୁ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ ରହିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଖର୍ଚ୍ଚ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ…

TMC ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଗିରଫ

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଏକ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମର ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୮୫୩ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନରେ ସମାନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟ ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ମହଙ୍ଗା ରହିଛି।

ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଏବଂ ସରକାରୀ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଦେଶରେ ସମୟ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିଛି।

ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଅଭାବ

ପାକିସ୍ତାନରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଚର୍ଚ୍ଚା କେବଳ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍‌ର କ୍ରମାଗତ ଅଭାବ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଶୀତଦିନେ ଅନେକ ସହରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ବିକଳ୍ପ ଜାଳେଣିର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିମ୍ବା ଭୋର ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍‌ପିଜି ମୂଲ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍‌କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ‘ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା’ ଏବଂ ଏଲ୍‌ପିଜି ବିତରଣ ନେଟୱର୍କର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇ ପାରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ଉଭୟ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ…

TMC ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଗିରଫ

ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ବି ବିଦା ହେବେ…

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ,…

1 of 29,326