ଖୋଲିଲା ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥ, କିନ୍ତୁ କମିବନି ଗ୍ୟାସ ଦାମ୍! ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?
ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ଅଛି LPG ରେଟ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥକୁ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ୪୭ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ଦୁନିଆର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ତେଲ ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଏଲପିଜି (LPG) ଏହି ପଥ ଦେଇ ପରିବହନ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଥକୁ ପୁଣି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସର ସଦ୍ୟତମ ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଲପିଜି ଦର
ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର (୧୪.୨ କିଲୋ) – ୯୧୩ ଟଙ୍କା
କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର (୧୯ କିଲୋ) – ୨,୦୭୮.୫୦ ଟଙ୍କା
ମୁମ୍ବାଇରେ ଏଲପିଜି ଦର
ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର (୧୪.୨ କିଲୋ) – ୯୧୨.୫୦ ଟଙ୍କା
କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର (୧୯ କିଲୋ) – ୨,୦୩୧ ଟଙ୍କା
ଚେନ୍ନାଇରେ ଏଲପିଜି ଦର
ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର (୧୪.୨ କିଲୋ) – ୯୨୮.୫୦ ଟଙ୍କା
କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର (୧୯ କିଲୋ) – ୨,୨୪୬.୫୦ ଟଙ୍କା
କୋଲକାତାରେ ଏଲପିଜି ଦର
ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର (୧୪.୨ କିଲୋ) – ୯୩୯ ଟଙ୍କା
କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର (୧୯ କିଲୋ) – ୨,୨୦୮.୫୦ ଟଙ୍କା
ପାଟନାରେ ଏଲପିଜି ଦର
ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର (୧୪.୨ କିଲୋ) – ୧,୦୦୨.୫୦ ଟଙ୍କା
କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର (୧୯ କିଲୋ) – ୨,୩୫୩.୫୦ ଟଙ୍କା
ନୋଏଡାରେ ଏଲପିଜି ଦର
ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର (୧୪.୨ କିଲୋ) – ୯୧୦.୫୦ ଟଙ୍କା
କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର (୧୯ କିଲୋ) – ୨,୦୭୮.୫୦ ଟଙ୍କା
ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏଲପିଜି ଦର
ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର (୧୪.୨ କିଲୋ) – ୯୫୦.୫୦ ଟଙ୍କା
କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର (୧୯ କିଲୋ) – ୨,୨୦୧ ଟଙ୍କା
ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥ ପୁଣି ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ଦର ତୁରନ୍ତ କମିବା ନେଇ ଆଶା କମ୍ ରହିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଯେପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। କତାରର ରାସ୍ ଲଫାନ୍ସ୍ଥିତ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସେଠାକାର ପ୍ରାୟ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଏଲଏନଜି (LNG) ରପ୍ତାନି କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩ ରୁ ୫ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ୟାସ ଦର କମିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।