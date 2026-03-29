ଏପ୍ରିଲରୁ ୧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ? କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ଜାଣିଲେ ଲାଗିବ ଝଟକା!

ଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନା କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ ହେବାର ଗୁଜବ ଉପରେ ସରକାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ୬୦ ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଏବେ ୪୧ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଛି, ଯାହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେକୌଣସି ଅବରୋଧର ପ୍ରଭାବକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ତଥାପି, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆତଙ୍କିତ କିଣାକାଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି: ଏହି ସମୟରେ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନହେବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକମାନେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଋଣ ପାଉଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ରପ୍ତାନିକାରୀ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ “ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଜରୁରୀକାଳୀନ”ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନା କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ?

ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍। ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଯଦି ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରେ LPG ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ।

ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା: ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs) ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ, ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ₹୬୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹୮୫୩ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ₹୧୭୬୮.୫୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ କି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ବଜାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏଲପିଜି ସହିତ, ସିଏନଜି ଏବଂ ପିଏନଜି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

