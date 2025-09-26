Gas Saving Tips: ୨ ମାସ ଚାଲିବ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ! ଏମିତି କରିଲେ ସରିବନି ଗ୍ୟାସ…
LPG Gas Saving Tips: LPG ର ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି । ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ୟାସ କିଣିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି! ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ନାହିଁ! କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ହେତୁ ରନ୍ଧା ଗ୍ୟାସ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ! ଯଦି ଆପଣ ଏହି କିଛି ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ରନ୍ଧା ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁଇମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ!
ପ୍ରେସର କୁକରରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ: କଡାଇ କିମ୍ବା ପ୍ୟାନରେ ରାନ୍ଧିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ । କୁକରରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧେ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କମ୍ । ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଚାଉଳ କୁକର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ବହୁ ଗ୍ୟାସ ସଞ୍ଚୟ କରିବ! ଚାଉଳ ଗ୍ୟାସଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ!
ବର୍ଣ୍ଣରକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରନ୍ତୁ : ରୋଷେଇ ଘରର ଗ୍ୟାସ ଫ୍ଲେମ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ଆପଣ ନାଲି, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା କମଳା ରଙ୍ଗର ନିଆଁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳୁନାହିଁ । ବର୍ଣ୍ଣର ମଇଳା ହେଲେ ଏପରି ହୁଏ । ଆପଣ ଗୋଟିଏ କପଡାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ବର୍ଣ୍ଣରକୁ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିପାରିବେ । ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଣ୍ଣର ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ!
ରାନ୍ଧିବାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ :ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜରେ ପରିବା କାଟି ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପନିପରିବା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ତେଣୁ, ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବାବେଳେ ପନିପରିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପନିପରିବାଗୁଡିକୁ ସିଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ! ତା’ପରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ।
ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼ାଇ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ : ପାତ୍ରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଗ୍ୟାସ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼ାଇ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ରାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗ୍ୟାସ୍ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ ।
ରନ୍ଧନ ବାସନଗୁଡ଼ିକର ଭଲ ଭାବେ ସଫା ହେବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ବାସନକୁସନର ତଳ ଭାଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇନଥାଏ, କେବଳ ଉତ୍ତାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଗ୍ୟାସ୍ କୁକର୍ ଶୁଖିଲା ଅଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।
ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଯଦି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା କାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଆଗରୁ କରିଥିବେ, ତେବେ ଉଭୟ ସମୟ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କିଛି ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଇମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ!