LPG ଗ୍ୟାସ୍ ର ଆବିଷ୍କାର କିପରି ହୋଇଥିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲରୁ କିପରି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍

LPG ଗ୍ୟାସ୍ ର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ ଥିଲେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ LPG ଅଭାବର ରିପୋର୍ଟ, ଗାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, LPG ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କୌତୁହଳକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା LPG କିପରି ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ଏହାକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ?

୧୯୦୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ପରିବହନ ସମୟରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଥିଲା।

ଏହା ଫଳରେ ଇନ୍ଧନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ ଜମା ହେବ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତରଳ ଇନ୍ଧନର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ଏହି ସମସ୍ୟା ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏପରି କାହିଁକି ଆଚରଣ କରୁଥିଲା ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏଲପିଜି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ୱାଲ୍ଟର ସ୍ନେଲିଂ।

୧୯୧୦ ମସିହାରେ, ସେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ, ସେ କିଣିଥିବା ପ୍ରାୟ ଅଧା ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ସ୍ନେଲିଂ ଏହି ଘଟଣାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲର ରାସାୟନିକ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରୋପେନ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟେନ ଭଳି ଗ୍ୟାସ ଥାଏ।

ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ, ଏହି ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବାୟୁରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯିବ।

ଏହି ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସ୍ନେଲିଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସ୍ନେଲିଂ ସରଳ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲରୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ।

ଏଥିରେ ଏକ କାଚ ବୋତଲ ଏବଂ ଏକ ଘରୋଇ ଟ୍ୟାପ୍ ସାମିଲ ଥିଲା। ପ୍ରୋପେନ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟେନକୁ ପୃଥକ କରି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତରଳ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଜି ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ।

ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେଲିଂ ସଫଳତାର ସହିତ ଏହି ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ତରଳ ରୂପରେ ପରିଣତ କଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଜଳିଥାଏ ଏବଂ ରୋଷେଇ, ଗରମ ଏବଂ ଆଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏଲପିଜି ପ୍ରଥମେ ୧୯୧୨ ମସିହାରେ ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, ସ୍ନେଲିଂ ୧୯୧୩ ମସିହାରେ LPG ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପେଟେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଲପିଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।

