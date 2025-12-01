ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର; କମିଲା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର; କମିଲା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର
LPG Price: ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କମିଲା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତର ଦର। ଆଜିଠୁ ଦେଶବ୍ୟାପି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୧୯ କେଜି ସିଲିଣ୍ତର ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ୧୯ କେଜି କୋଲୋଗ୍ରାମ୍ ବାଣିଜ୍ୟକ ଏଲପିଜି କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସିଲିଣ୍ତରକୁ ଗ୍ରାହକ ମାତ୍ର ୧୫୮୦.୫୦ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ଖବର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷକରି ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛି।
ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୦ ଟଙ୍କା କମିଛି କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂଶୋଧିତ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୫୮୦.୫୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଶଂସୋଧନ ହୋଟେଲ୍ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସମେତ ଏଲପିଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡିକୁ କିଛି ଆଶ୍ବସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ସେହିପରି, ମୁମ୍ବାଇରେ ୧୫୩୧.୫୦ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୧୬୮୪.୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଚେନ୍ନାଇରେ ସମାନ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର ୧୭୩୯.୫୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୧୪.୨ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ୍ ୮୫୩ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ନୂଆ ଦର ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।
ତେବେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ,ପ୍ରତ୍ୟକ ମାସରେ ଅୟେଲ୍ (OMCs) କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ତେଲର ନୂଆ ଦର ଘୋଷଣା କରିଥାଆନ୍ତି। କର୍ମରସିଆଲ୍ ଏଲପିଜି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏଲପିଜି ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।