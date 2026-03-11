ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ରୋଷେଇ ଚିନ୍ତା, ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି
US-Iran Conflicts: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୧୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ସାରା ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାଳିତ ରୋଷେଇ ଉପକରଣର ବିକ୍ରୟ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆତଙ୍କ ନାହିଁ, ତଥାପି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅଫଲାଇନରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
LPG ଅଭାବ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୋଷେଇ ଉପକରଣ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ମଙ୍ଗଳବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦, ୨୦୨୬) ରୋଷେଇ ଉପକରଣ କମ୍ପାନୀ ବୋରୋସିଲର ସେୟାର ୧୩% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, ବଜାଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସର ସେୟାର ମଧ୍ୟ ୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଟିଟିକେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଏବଂ ହକିନ୍ସ କୁକରସର ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୭ ଏବଂ ୪.୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଗାନ୍ଧୀମତି ଆପ୍ଲାଏନ୍ସସର ସେୟାର ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ LPG ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୩୧.୩ ନିୟୁତ ଟନ୍ ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (LPG) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ମୋଟ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୮୭ ପ୍ରତିଶତ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ମୋଟ ଏଲପିଜି ଆବଶ୍ୟକତାର ୬୨% ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଏହି ଆମଦାନୀର ୮୫-୯୦% ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଏ। ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ଦେଶରୁ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ।
