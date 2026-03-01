ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ…

LPG Price Hike: ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୮୦ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ମାସ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୨୦୨୬ରେ ଏଲପିଜି ଦର ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାଟନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ପ୍ରାୟ ୨୮ ରୁ ୩୧ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି।

ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଯେ ୧୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମାର୍ଚ୍ଚ ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଥର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Gold Price: ଆଉ କମିବନି ସୁନା ଦର! ଯୁଦ୍ଧ…

ଇରାନ ନା ଇସ୍ରାଏଲ୍, ବୈଦେଶିକ ବଜାରରେ କାହାର…

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜିଠାରୁ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ୧୭୬୮.୫୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ୧୭୪୦.୫୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। କୋଲକାତାରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୮୪୪.୫୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହା ୧୮୭୫.୫୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।

ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୬୯୨ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୭୨୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୯୨୯ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୮୯୯.୫୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା।

ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଦର- ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍, ଭାରତରେ LPG ମୂଲ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ୮୫୩ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୮୭୯.୯୦ ଟଙ୍କା। ଏହା ମୁମ୍ବାଇରେ ୮୫୨.୫୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି।

ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରାୟତଃ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ଆଣିଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

Gold Price: ଆଉ କମିବନି ସୁନା ଦର! ଯୁଦ୍ଧ…

ଇରାନ ନା ଇସ୍ରାଏଲ୍, ବୈଦେଶିକ ବଜାରରେ କାହାର…

8th Pay commission: ଖୁସିଖବର, ପିଅନଙ୍କ…

ସ୍ମାର୍ଟ ଆୟକାରୀ ମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶକୁ…

1 of 2,664