ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା; ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବଢ଼ିଲା LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ; ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ
LPG Cylinder Prices : ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେଲା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠାରୁ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ରୋଷେଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୮୫୩ ଟଙ୍କାରୁ ୯୧୩ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି।
ଅଶୋଧିତ ତେଲରେ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତି: ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢୁଛି। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଦେଶର ସମସ୍ତ ଏଲପିଜି ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା: ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଣ-ସବସିଡି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ୧୧ ମାସ ପୂର୍ବେ, ୮ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୫ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅଗଷ୍ଟ ୩୦, ୨୦୨୩ ପରଠାରୁ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଣ-ସବସିଡି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି।
ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେଲା: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୧୪.୫୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପରଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସି ରହିଥିବା ଇନ୍ଧନ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ତୈଳ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ LPG ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଧାର କରି, ଆମେ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଇରାନର ପରିବହନ ଅବରୋଧ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଏହା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଇରାନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି।