ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନା ନେପାଳ-କେଉଁଠାରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍? ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
LPG Cylinder: କେଉଁଠାରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି, “ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ପରି ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ କି?”
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲପିଜିର ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ନେପାଳ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍।
ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଶସ୍ତା ନା ମହଙ୍ଗା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଭାରତରେ (ଦିଲ୍ଲୀ) ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପିଏମୟୁୱାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫୫୩ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ୮୫୩ଥିଲା।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ:
ପାକିସ୍ତାନରେ (ଲାହୋର) ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ୯୦୨.୨୦
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା (କଲମ୍ବୋ)ରେ ୧୨୨୭.୫୮
ନେପାଳ (କାଠମାଣ୍ଡୁ)ରେ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ୧୨୦୫.୭୨
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଷେଇ ଏଲପିଜିର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs) ଏପ୍ରିଲ ୧, ୨୦୧୬ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧, ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ୮,୦୧୭ ଟି ବିତରକ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ୭,୪୨୦ (୯୩ ପ୍ରତିଶତ) ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ ୨୫,୫୮୭ ଟି ଏଲପିଜି ବିତରକ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାରା ଦେଶରେ ୨୧୪ ଟି OMC LPG ବୋଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ, ଦେଶରେ ଏଲପିଜି କଭରେଜ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୬ ରେ ୬୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସଂତୃପ୍ତି ହୋଇଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତ ଏହାର ଏଲପିଜି ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ କରେ ଏବଂ ତେଣୁ, ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାରାହାରି ସାଉଦି ସିପି (ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ) ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ ରେ ୩୮୫ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର/ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରୁ ୨୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ୪୬୬ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର/ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ହୋଇଛି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୧୦୩ ଟଙ୍କାରୁ ୮୫୩ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।