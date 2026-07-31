ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରୁ ବଦଳିବ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ନିୟମ, ଦେବେ ଅଧିକ ୩୦୦ ଟଙ୍କା, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ, ମିଳିବନି ସବ୍ସିଡି
ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରୁ ବଦଳିବ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ନିୟମ, ଦେବେ ଅଧିକ ୩୦୦ ଟଙ୍କା
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅନ୍ୟତମ। ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଦରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ।
୩୦୦ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର: ବାସ୍ତବରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରୁ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟରେ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ତେବେ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ।
ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ; କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ ରୁ ଜୁଲାଇ ୩୧ ମଧ୍ୟରେ ୪ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ସାଧାରଣ ଦରରେ ହିଁ ମିଳିବ ସିଲିଣ୍ଡର: ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ନିୟମ ସୀମା ପାର୍ ହୋଇଗଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣୁଥିବା ମୂଲ୍ୟରେ ହିଁ ସିଲିଣ୍ଡର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୪ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦୦-୩୦୦ ଟଙ୍କାର ସବ୍ସିଡି ମିଳିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ୪ ଟି କରାଯାଇଛି।
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି IOCL, HPCL, ଏବଂ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତି ମାସର ୧ ତାରିଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି।
ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କମିପାରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବପରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ।