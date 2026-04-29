ଏଣିକି ବିନା OTPରେ ମିଳିବନି ସିଲିଣ୍ଡର୍, ୧ ମଇରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ କ’ଣ ବଦଳିବ
LPG Booking: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ୧ ମଇ ଠାରୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଏବଂ ବିତରଣ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସର କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏବେଠାରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ବୁକିଂ ନୁହେଁ ବରଂ OTP ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବୁକିଂ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ।
OTP ବିନା ବିତରଣ ନାହିଁ
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ବିତରଣ ଏବେ ଏକ OTP ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ବିଶେଷକରି, ଏକ ବିତରଣ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କୋଡ୍ । ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ପଠାଯିବ, ଯାହା ବିତରଣ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଠକେଇ ବିତରଣକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଚୋରିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବଧାନ
ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ୨୧ ଦିନରୁ ୨୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ୪୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ।
ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ LPG ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ମେ ୧ ରୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି । ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିବାର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଆଧାର eKYC ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର-ଆଧାରିତ eKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର eKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜଟିଳତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏହା କରିବା ଉଚିତ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର LPG ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ‘MyLPG’ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।