LPG ସଙ୍କଟ! ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କ୍ଯାଣ୍ଟିନରେ ଆଉ ମିଳିବନି ବିରିୟାନୀ ଓ ଶାହି ପନିର, ଭାରତରେ ଦେଖାଗଲାଣି ଗ୍ଯାସ୍ ଅଭାବ…
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ LPG ଶେଷ ବଢିଲା ଖାଦ୍ଯ ସଙ୍କଟ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତରେ LPG ଗ୍ଯାସ ଅଭାବର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏପିରିକି ଏଥିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡିନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କ୍ଯାଣ୍ଟିନରେ LPG ଗ୍ଯାସ କମ ଥିବାରୁ ଏବେ ଦ୍ବିପହର ଲଞ୍ଚ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ କମ ଗ୍ଯାସ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରାଯାଇପାରୁଥିବା କିଛି ଖାଦ୍ଯ ଯେପରିକି ସ୍ଯାଣ୍ଡୱିଜ୍ ଓ ସାଲାଡ ଏସବୁ ଓକିଲଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି।
ଏଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ କ୍ଯାଣ୍ଟିନ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ଓକିଲଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏକ ନୋଟିସ ରଖି ଲେଖି ରଖାଯାଇଥିଲା। LPG ଅଭାବରୁ ଏପରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଖିତ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ କେବେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ତାହା ଜଣାନଥିବା ନୋଟିସରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାରା ଭାରତ ବାସୀ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଶିଂକ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିଆ ମିଳିଛି: ଅଧିକ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଚାପ ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ LPG ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂରାଜନୈତିକ ବାଧା ଏବଂ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ସରକାର ପରିବାରକୁ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହଜୁଦ ଏବଂ କଳାବଜାରୀକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ 25 ଦିନିଆ ଇଣ୍ଟର-ବୁକିଂ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଯଦିଓ ଇରାନ ଭାରତକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ତେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ତେଲ ଆମଦାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଦେଖାଦେଇଛି ଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ LPG ଗ୍ଯାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେଲ ପାଇଁ ସାମାନ୍ଯ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି।