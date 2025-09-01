ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ନୂଆ ନିୟମ, LPG, ରୂପା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, SBI କାର୍ଡ ସବୁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ATMରୁ ଅଧିକ ଥର ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ TAX।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ୯ମ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପହିଲାରୁ ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯାହା ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ।

ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।

ରୂପାର ହଲମାର୍କିଂ: ସୁନା ପରି ସରକାର ଆଜିଠାରୁ ରୂପା ପାଇଁ ହଲମାର୍କିଂ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ରୂପା ପାଇଁ ହଲମାର୍କିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦୋକାନୀକୁ ହଲମାର୍କିଂ ରୂପା ମାଗିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ହଲମାର୍କିଂ ବିନା ମଧ୍ୟ ରୂପା କିଣିପାରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Video: ଚହଲଙ୍କୁ ଧନଶ୍ରୀ କାହିଁକି କଲେ ଏମିତି…

ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ଶହବାଜ, ପାକିସ୍ତାନଙ୍କୁ…

ହଲମାର୍କିଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରୂପାରେ ଏକ ୬-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନନ୍ୟ HUID କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ କିଣୁଥିବା ରୂପା କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ତାହା ଜାଣିବା ସହଜ ହେବ।

ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ (BIS) ରୂପାର ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ୬ଟି ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିଛି – ୮୦0, ୮୩୫, ୯୦୦, ୯୨୫, ୯୭୦ ଏବଂ ୯୯୦।

SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଧାରୀମାନଙ୍କୁ କାରବାର ଉପରେ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ହୋମ୍ ସେଣ୍ଟର SBI କାର୍ଡ, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ହୋମ୍ ସେଣ୍ଟର SBI କାର୍ଡ SELECT ଏବଂ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ହୋମ୍ ସେଣ୍ଟର SBI କାର୍ଡ PRIME କାର୍ଡ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ,ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କାମ ସହିତ ଜଡିତ କାରବାର ଉପରେ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନୂଆ ନିୟମ: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ପୋଷ୍ଟକୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜିକୃତ ପୋଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ୫୧.୫୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।

ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୫୮୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଥର ମଧ୍ୟ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାଁନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

Video: ଚହଲଙ୍କୁ ଧନଶ୍ରୀ କାହିଁକି କଲେ ଏମିତି…

ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ଶହବାଜ, ପାକିସ୍ତାନଙ୍କୁ…

Heroin ଶିଳ୍ପାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନନ୍ୟା…

(BREAKING) ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ,…

1 of 15,597