ବଢ଼ିଲା ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଏବେ ୧୪.୨ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ମିଳିବ ମାତ୍ର ୧୦ କେଜି ଗ୍ୟାସ୍, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ

ବଢ଼ିଲା ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଏବେ ୧୪.୨ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ମିଳିବ ମାତ୍ର ୧୦ କେଜି ଗ୍ୟାସ୍

By Jyotirmayee Das

LPG Crisis: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଏକ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେବଳ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ପାଇପାରିବେ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଏଲପିଜି ଭଣ୍ଡାର ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।

ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନାରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେବଳ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ଷ୍ଟକ୍ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରିବ। ଶିଳ୍ପ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।

ସିଲିଣ୍ଡରରେ ନୂତନ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଯିବ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାର ପାଇଁ ୩୫-୪୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ, ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏହା ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ଉପଲବ୍ଧ ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।

ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ନୂତନ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଯିବ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆନୁପାତିକ ମୂଲ୍ୟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଏଥିପାଇଁ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନିୟାମକ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

ଏଲପିଜି ଉପଲବ୍ଧତା ପୂର୍ବରୁ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଯୋଗାଣ ଏତେଟା ହେଉନାହିଁ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ ୯୨,୭୦୦ ଟନ୍ ଏଲପିଜି ବହନ କରୁଥିବା ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଦେଶର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସମାନ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣର ଆଂଶିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଚାପକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ଗ୍ରାହକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମିତ ଯୋଗାଣ ପାଉଛନ୍ତି

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ସମ୍ପ୍ରତି ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମିତ ଯୋଗାଣ ପାଉଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୋଗାଣ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ସ୍ତରର ୪୦% କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି।

ଦେଶର ମୋଟ ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୯୩,୫୦୦ ଟନ୍ ହେଉଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୮୦,୪୦୦ ଟନ୍ କିମ୍ବା ୮୬%, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହେଉଛି । ମାର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷରେ, ମୋଟ ବ୍ୟବହାରରେ ୧୭% ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବ୍ୟାପକ।

୯୦% ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ହୁଏ

ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୬୦% ଏଲପିଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ କରେ । ସେଥିରୁ ଇରାନରୁ ପ୍ରାୟ ୯୦% ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହେ, ତେବେ ଇରାନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଛଅଟି ଭାରତୀୟ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ପର୍ସିଆନ୍ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଛି, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିଛି।

